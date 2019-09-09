За перші дні подачі проектів на Громадський бюджет 2020 вже подано чотири ініціативи від жителів Тернополя.

Зокрема, проекти подані на встановлення вуличних тренажерів у школі №18, облаштування «Юніор Арени» на вул. Київська, 7, облаштування дворику імені святої Ядвіги та ремонт під’їзних шляхів до лікарні швидкої допомоги.

З проектами можна ознайомитися на сайті https://ternopil-budget.e-dem.in.ua, а також на цьому порталі можна подати ваші власні проекти – малі (на суму до 300 000 грн.) або ж великі (до 1 450 000 грн.).

Надаємо відповіді на найпоширеніші питання:

1. Хто може подати проекти? Проект може подати будь-яка особа, віком від 16-и років, особа без громадянства або іноземець, які мають дозволи на постійне проживання на території України.

2. Скільки проектів може подати один автор? Один автор може подати 1 великий та 1 малий проект.

3. На яку суму можна подавати проекти? Проекти можуть бути або малими (сума від 1 000 грн. до 300 000 грн.) або ж великими (від 300 000 до 1 450 000 грн.).

Загальна сума, яку виділяють з міського бюджету на проекти у 2020 році, становитиме 14 094 580 грн. З цієї суми 70% коштів будуть спрямовані на великі проекти, 30% – на малі проекти. Проекти-переможці визначаються за результатами голосування, яке триватиме з 25 жовтня по 8 листопада 2019 року.

4. Які вимоги до проектів, які подаються на Громадський бюджет 2020?

– Загальнодоступний характер, тобто вільний, безкоштовний доступ та вільне безкоштовне користування усіма бажаючими результатами проекту.

– Проект повинен бути спрямований на покращення інфраструктури громади.

– У випадку, якщо проект передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до власності територіальної громади та не перебувати у власності фізичної та/або юридичної особи.

5. Яким чином подати проект?

– Вам необхідно заповнити бланк проекту з 1 по 30 вересня та подати його:

– або через портал https://ternopil-budget.e-dem.in.ua самостійно

– або у паперовому вигляді, принісши проект у Центр надання адміністративних послуг (вул. Острозького,6).

Бланк для заповнення проекту ви знайдете:

– На порталі https://ternopil-budget.e-dem.in.ua

– Або на сайті міської ради (у розділі Бюджет-Громадський бюджет 2020-Бланк для подачі проекту) https://tmrada.gov.ua/byudget-ternopolya/gromadskiy-byudget/gromadskiy-byudget-ternopolya-2020/31887.html

– Після подачі проекту впродовж 7-ми днів автор повинен підтвердити підтримку поданого проекту не менше, аніж 15-ти голосами жителів громади.

Яким чином це відбувається:

– Після подачі проекту (орієнтовно впродовж однієї доби) ваш проект з’являється на порталі https://ternopil-budget.e-dem.in.ua.

– Після цього адміністратор спеціально для вашого проекту створює окреме голосування на порталі «Електронні консультації та опитування» із запитанням про підтримку вашого проекту. Після цього він надішле вам лінк на вказану електронну пошту з інформуванням про те, що розпочинається голосування на підтримку вашого проекту.

– Впродовж тижня ви збираєте 15-ть голосів друзів та знайомих на підтримку вашого проекту. Після чого проект попадає на розгляд Номінаційного комітету на відповідність чинному законодавству.

Зверніть увагу! Непідтримані проекти 15-тьма голосами до розгляду не допускаються!

– Дату, час та місце розгляду проекту Номінаційним комітетом буде повідомлено автору, щоб він, за бажанням, міг бути присутнім при його розгляді.

– Отримавши позитивну оцінку Номінаційного комітету, проект буде допущений до голосування, яке триватиме з 25 жовтня по 8 листопада через портал https://ternopil-budget.e-dem.in.ua або через ЦНАП.

– Переможцями будуть визначені проекти у кожній з номінацій (серед малих та серед великих) рейтинговим голосуванням. Тобто ті проекти, які наберуть більшу кількість голосів (до вичерпання обсягу запланованих коштів), будуть реалізовані у 2020 році.