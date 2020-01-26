Турнір пам’яті полеглих героїв АТО зібрав у містечку Долина Івано-Франківської області юних борців.

Долучилися до змагань близько ста спортсменів греко-римської боротьби, серед яких і тернополяни. Наші земляки привезли золоті, срібні, бронзові нагороди.

Це турнір всеукраїнського рівня, проводять його, щоб вшанувати українських захисників, – повідомляє Федерація греко-римської боротьби. Цього року змагалися спортсмени з Львівської, Волинської і Тернопільської областей.

“У м. Долина (Івано-Франківська обл.) завершився турнір з греко-римської боротьби «Прикарпаття синів пам’ятає!» пам’яті полеглих героїв АТО. У турнірі приймало участь понад сто спортсменів з Івано-Франківської, Львівської, Волинської, Тернопільської областей. Вихованці КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби» м. Тернополя посіли такі місця: серед юнаків 2006 року народження у ваговій категорії 38 кілограм Андрій Мельник здобув третє місце; серед молодших юнаків 2008 – 2009 років народження, (вагова категорія 35 кг.) Владислав Кротюк отримав срібло; а серед молодших юнаків 2010 – 2012 років народження у ваговій категорії 25 кг. першість здобув Матвій Кротюк, учень ЗОШ №6, (4-Б клас)”.

Софія Романська