Чемпіонат України з волейболу в дитячій лізі зібрав юних спортсменів з різних регіонів. Змагалися юнаки 2004 року народження. Команда з Тернополя виборола у цій грі першість.

Чемпіонат тривав 5 днів поспіль. Переможців визначали за кількістю отриманих балів.

«Команда з Тернополя отримала найбільше очок, відтак здобула перемогу. Тернопіль приймав фінальну частину змагань з волейболу серед юнаків з 2004 року народження, де наша команда вихованців ДЮСША №1 боролася за чемпіонський титул. Загалом Тернопіль зараз часто приймає фінальні змагання чемпіонатів України. На Тернопільському міському стадіоні ім. Романа Шухевича проходили фінальні частини чемпіонату України з футболу. До нас з’їхалися найкращі команди зі всієї України. Вже відбувся фінал, на якому зустрілися команди «Локомотив «Київ» та «Ворскла-Полтава». Вони розіграли золоті медалі чемпіонату України з футболу серед юнаків. Нещодавно наша команда, що складається з дівчат 2006 року стали чеміонами України з волейболу серед дівчат», – каже начальник управління розвитку спорту та фізичної культури ТМР Микола Круть.

Додамо, «Олімпійський день» в обласному центрі зібрав майже тисячу любителів спорту. В місті діяли локації для різноманітних активностей, а також майстер-класи.