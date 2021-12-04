Чемпіонат України з джиу-джитсу зібрав спортсменів з різних областей. Наші земляки вибороли 8 медалей.

Змагання проходили у Кривому Розі. Брали участь у чемпіонаті понад триста спортсменів з 16 областей України. Як розповів тренер Євген Мусаєв, юнаки змагалися у різних вікових категоріях: від наймолодших – 8-9 років і до старших – 21 року.

«Цей турнір був відбірковим для участі у національній збірній України на наступний рік, відтак діти до 13 років демонстрували майстерність, аби потрапити у молодіжний склад збірної, а учасники 16-17 років і старші – серед дорослих. Поєдинки відбувались впродовж двох днів – в перший – у категорії «файтинг» (близький контакт), а наступного – у категорії «не-ваза» (боротьба). Тернопілля на змаганнях представляли тринадцятеро спортсменів – вихованців обласної Федерації джиу-джитсу, які вибороли це право, ставши переможцями та призерами чемпіонату області із джиу-джитсу, що відбувся напередодні».

У результаті змагань у Кривому Розі, тернопільські спортсмени вибороли вісім нагород: одну золоту, чотири срібних і три бронзових. Відтак призери стали претендентами до національної збірної України у своїх вікових групах.