Цими вихідними на Закарпатті проходив традиційний міжнародний турнір з греко-римської боротьби «Спорт без кордонів».

У змаганнях взяло участь понад 600 спортсменів, серед них – тернополяни.

Турнір «Спорт без кордонів» організовують на Закарпатті 49 раз. Змагалися команди з України, Італії, Молдови, Румунії, Угорщини, Чехії, Сербії, Словаччини, Білорусі, Хорватії, – повідомляє Федерація греко-римської боротьби міста Тернополя.

«У турнірі брало участь понад 600 спортсменів з України. Вихованці КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби» м. Тернополя, посіли такі місця: серед кадетів 2002 – 2004 року народження у ваговій категорії 45 кг. Олександр Шевчук (ЗОШ №21, 11-А) здобув золото; Максим Шкабара (студент ТНЕУ) у ваговій категорії 92 кг. отримав бронзу. Серед молодших 2005 – 2006 років народження у ваговій категорії 41 кілограм Юрій Радик (Великоберезовицька ЗОШ, 8-А клас) отримав друге місце. Аналогічні досягнення і в Іллі Павловича (ЗОШ №16, 9-Б); він змагався у ваговій категорії 48 кг. У ваговій категорії 52 кг. Максим Радик (Великоберезовицька ЗОШ, 8-А клас) здобув бронзу; а серед молодших юнаків 2007 – 2008 років народження у ваговій категорії 27 кг. Ростислав Радик (ЗОШ №26, 7-Б) отримав друге місце. Вітаємо батьків спортсменів і їхніх тренерів».

Переможці турніру змагатимуться у закордонних поєдинках.

Софія Романська