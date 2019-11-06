У Рівному завершився відкритий Кубок з греко-римської боротьби серед юнаків. У турнірі брало участь понад дві сотні спортсменів. Змагалися також команди з Білорусі та Словаччини.

Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби міста Тернополя зайняли призові місця. Як повідомила Федерація греко-римської боротьби, на змаганнях тернополяни показали досить гарні результати.

«Вихованці КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби» м. Тернополя посіли такі місця: серед молодших юнаків 2006 – 2007 років народження у ваговій категорії 29 кілограмів перше місце здобув Назар Бабінський (ЗОШ №17, 7-Б клас). У ваговій категорії 42 кг. остаточна перемога за Дмитром Міловим (ЗОШ №23, 7-В клас), Воркун Віталій (ЗОШ №22, 7-Б клас) зайняв третє місце. Серед молодших юнаків 2008 – 2009 років народження у ваговій категорії 32 кг. третє місце за Кананом Насіровим, Ярослав Бородай у ваговій категорії 50 кг. зайняв друге місце. Серед юнаків

2010 – 2011 років народження у ваговій категорії 32 кг Юрій Хай (ЗОШ №23,- клас) здобув третє місце. Вітаємо батьків спортсменів і тренерський склад».

Додамо, попереду у переможців – змагання міжнародного рівня.

Софія Романська