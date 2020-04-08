До акції «Поший маску для безпритульного» долучилися юні жителі обласного центру. Вони пошили понад сотню захисних засобів для потребуючих і бездомних людей. Координували процес волонтери благодійного фонду «Карітас».

Тринадцятирічна Олеся навчилася шити на шкільних уроках. До акції вирішила долучитися, через нестачу масках у тернопільських аптеках.

«Спочатку ми шили маски для себе, бо не було де купити. А потім вирішили долучитися до цієї акції, щоб допомогти іншим людям. Взагалі шити дуже подобається, навіть таку маску можна якось прикрасити, зробити її оригінальною. Приємно, що пошиту мною маску носитимуть інші люди, які не мають можливості її придбати».

За чотири дні діти пошили 133 маски для безпритульних, – розповідають у благодійному фонді «Карітас». Акція продовжуватиметься далі, оскільки відтепер у Тернополі обов’язковий масковий режим.

Софія Романська