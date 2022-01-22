Юні тернополяни привезли медалі з чемпіонату України з греко-римської боротьби

Чемпіонат з греко-римської боротьби зібрав юних борців з різних регіонів України у Запоріжжі.

Там змагалося 150 спортсменів. Наші земляки Едуард Стрільчук та Володимир Войтович вибороли золоту і бронзову медалі.

Едуард Стрільчук змагався у ваговій категорії 55 кг. Юнак зайняв перше місце. Володимир Войтович виборов бронзу у категорії 60 кг. Як повідомили у Федерації греко-римської боротьби міста Тернополя, юнаки талановиті і надзвичайно наполегливі.

“У місті Запоріжжі завершився Чемпіонат України з греко-римської боротьби. У чемпіонаті взяло участь понад 150 борців зі всієї України. Вихованці «КДЮСШ з греко-римської боротьби» Тернопільської міської ради і Тернопільської обласної «Школи вищої спортивної майстерності» стали переможцями та призерами: Стрільчук Едуард представляє «КДЮСШ з греко-римської боротьби”, Войтович Володимир — школу вищої спортивної майстерності. Обидва — студенти Західноукраїнського національного університету”.

Юнакам вручили медалі та нагороди. Попереду у них — змагання міжнародного рівня.