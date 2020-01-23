Благодійну виставу «Вероніка» показали юні тернополяни у державному архіві Тернопільської області. Хлопці та дівчата організували показ, щоб зібрати гроші на лікування хлопчика з ДЦП.

«Вистава дуже захоплююча, романтична. Помітно, що діти старалися, щоб підготувати цю виставу якнайкраще», – каже глядачка Ольга Кушнірук. У результаті показу вдалося зібрати 1137 гривень на лікування дитини з важчою формою ДЦП, – зазначає співкоординаторка показу Віра Грабчук.

Збір коштів на лікування хлопчика триває.

«Часи змінюються, а боротьба триває! Сьогодні ми вшанували безсмертний подвиг Героїв Крут благодійною виставою “Вероніка” у Державному архіві Тернопільської області. Для хворого на важку форму ДЦП Мишковецького Андрійка зібрали 1137 гривень. Дякуємо усім причетним! Щиро дякуємо за сприяння проведенню цього заходу державному архіву».

Підготував виставу молодіжний благодійний театр «Покликання», у якому юні актори працюють задля допомоги потребуючим людям.

Софія Романська