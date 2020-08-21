Юні тернополяни відновлюють сходи-піаніно, які торік намалювали у парку Шевченка біля “єлисейських полів”. За рік фарба стерлася, відтак хлопці і дівчата вирішили її оновити.

У парку Шевченка працюють юні тернополяни з проекту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю». Вони третій день поспіль розмальовують сходи на пагорбах поблизу готелю «Тернопіль». “Не вперше долучаюся до різноманітних проектів, але цей особливий. І хочеться зробити щось хороше для нашого міста. Минулого року ті сходи були надзвичайно красивими. А зараз вже виглядають не дуже, треба оновлювати їх. Працюємо, скоро всі зможуть побачити результат”, – каже тернополянка Вікторія.

Організатори проекту наголошують: оновлювати різні об’єкти в місті – ідея юних тернополян. “Радіємо за наших дітей та переконані, що дані ідеї підлітків та молоді потрібно підтримувати та дати можливість їх реалізувати, це надасть їм впевненості, підійме їхню самооцінку, дасть визнання перед оточуючими в конструктивний спосіб”.

Софія Романська