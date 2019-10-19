Учора у світі мільйон дітей молилися разом за мир і єдність. Ініціював молитву Папа Франциск. Долучилися до неї і тернополяни.

Молитва за мир і єдність проходила у Тернопільському «Карітасі». Молилися разом працівники та підопічні благодійного фонду.

«В один час молилися мільйон осіб, і ми були серед них», – зазначив директор благодійного фонду «Карітас» о. Андрій Марчук. Приєдналися до молитовної ініціативи Папи Франциска діти у різних країнах світу. «Відбулася всесвітня молитовна акція «Мільйон дітей моляться разом» за мир і єдність. Працівники та підопічні Карітасу уТернополі долучилися до молитви. Це був надзвичайний благословенний час спільності».

Додамо, таку масштабну молитву реалізували вперше. До ініціативи Папи Франциска долучилися десятки країн.

Софія Романська