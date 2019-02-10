Юні тернополяни готують печиво для хворих

10/02/2019 Розмір тексту:

Діти та молодь з благодійного фонду «Карітас» готують печиво для хворих. Юні тернополяни хочуть порадувати у День хворого тих, хто нині перебуває на лікарняних ліжках.

Хлопці та дівчата спекли та розфарбували чимало печива. Роздаватимуть смакоту пацієнтам Тернопільської обласної дитячої лікарні та підопічним «Хоспісу» у селі Плотича.

Як повідомили в благодійному фонді «Карітас», такі акції до Всесвітнього дня хворого у Тернополі організовують щороку.

«У понеділок – Всесвітній день хворого. Відтак діти і молодь з проектів “Мобільна робота з молоддю”, “Життя у повноті” та “СРЦ для молоді у складних життєвих обставинах” активно готуються до відзначення цього дня. І вже в понеділок, усі ті пряники, що вони разом спекли та прикрасили, отримають пацієнти Тернопільської обласної дитячої лікарні та підопічні лікарні “Хоспіс”, що в селі Плотича».

Софія Романська