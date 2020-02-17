Творчий вечір підготували для тернополян літнього віку дівчата Марія Занько та Оля Радчук. Вони декламували вірші та виконували музичні композиції. Зустріч відбулася у рамках соціальної ініціативи «Єднання поколінь».

«Дівчата підготували чудову програму для наших учасників! Поезія Марії дарує тепло, затишок та якусь особливу любов! Пісні та гра на бандурі Ольги захоплюють бажанням теж співати… Дякуємо за єднання поколінь нашим усім учасникам», – зазначає координаторка соціальної ініціативи Ольга Гордієнко.

Додамо, соціальна ініціатива «Єднання поколінь» діє у Тернополі близько двох років. Двічі на тиждень відбуваються зустрічі тернополян літнього віку з представниками молодого покоління. Це допомагає подолати бар’єри спілкування та слугує психологічною підтримкою для старших людей у Тернополі. Відповідну ініціативу вже перейняли у сусідніх обласних центрах.

Софія Романська