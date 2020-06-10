Ще двоє тернополянок долучилися до Всеукраїнського донорського проекту “Одна кров”. Вони здали кров для пацієнтів гематологічного відділення обласної дитячої лікарні.

Про це повідомив керівник донорського проекту “Одна кров” у Тернополі Роман Ничвидюк.

“Двоє наших донорів Василина і Таня здали 900 грамів крові, що можуть врятувати шестеро онкохворих діток, які лікуються в обласній дитячій гематології. Величезна подяка дівчатам за любов до життя інших людей, адже вони не вперше стають донорами. Ви теж можете допомогти діткам — долучайтесь! Поспілкувавшись із завідуючою дитячого онкогематологічного відділення Люмилою Рудько, дізналися, що після послаблення карантинних заходів донорська кров потрібна в більшій кількості. Тому ми будемо і надалі допомагати онкохворим діткам в рамках проекту “Одна кров”, а тих, хто може і хоче долучитися — запрошуємо”.

Додамо, проект “Одна кров” діє на Тернопільщині більше двох років. Його започаткували, щоб вирішувати проблему з донорством.

Софія Романська