Змагання з веслування на байдарках і каное відбулися нещодавно у селищі Добротвір Львівської області.

Цього року на «Добротвірську регату» приїхали не тільки команди західної України, а й спортсмени з Києва, Дніпропетровської, Миколаївської, Полтавської, Київської, Чернігівської, Житомирської та Вінницької областей. В умовах війни ці перегони стали єдиним масштабним заходом для юнаків та дівчат. Участь у них взяли 240 веслувальників з 24 команд.

Тернопілля на регаті представляли учні Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з водних видів спорту Тернопільської міської ради. Вони виграли 10 призових медалей. Про це повідомили в управлінні фізичної культури і спорту ТОВА.

Три перші місця зайняли дівчата. Серед молодшої вікової групи (13-14 років) – Соломія Сосновська в байдарці-одиночці на дистанції 1000 метрів. Серед старшої вікової групи (15-16 років) – Єлизавета Ліщина у байдарці-одиночці на дистанції 1000 метрів Вона ж у парі з Іриною Марцюк здобули золото у байдарці-двійці на дистанції 500 метрів. Ці ж спортсменки виграли чотири срібні нагороди: Соломія Сосновська у байдарці-одиночці на дистанціях 200 та 500 метрів, Єлизавета Ліщина – у байдарці-одиночці на дистанції 500 метрів та Ірина Марцюк – у байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів. Два других місця зайняли також юнаки: Артем Устименко та Ілля Кривенький у байдарці-двійці на дистанціях 500 і 1000 метрів серед молодших юнаків 2008-2009 років народження. У цій же віковій групі бронзову медаль виборов Єгор Гнатюк у байдарці-одиночці на дистанції 500 метрів.

До змагань юних спортсменів готували тренери Анастасія Гикава, Ігор Ладика та Валентина Кудрявцева. За результатами цієї регати сформували команду, яка готуватиметься до престижних міжнародних змагань «Олімпійські надії». Вони відбудуться в середині вересня у Сербії в місті Братіслава. До складу команди увійшли Єлизавета Ліщина, Ірина Марцюк та Соломія Сосновська.

Фото з сайту управління фізкультури і спорту ТОВА