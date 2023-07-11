З 30 червня по 8 липня в м. Брага (Португалія) проходив світовий чемпіонат «Dance World Cup», участь в якому взяли тернополянки із танцювального клубу «NewJect Dance» та «Wonder Jazz studio».

Всього 7500 танцюристів із 50 країни світ долучилися до цієї події.

Тернополянки за підсумками змагань посіли такі місця:

– Христина Палій стала віцечемпіонкою світу в стилі «commercial dance» та посіла п’яте місце у «street dance»;

– Аріна Шамрай – представляла Україну і увійшла у Tоп-10, Solo Juniors Acro, Solo Juniors Lyrical;

– Віолеотта Шкарупа – вперше представляла Україну на чемпіонаті в Mini Solo Acro у дуже складному стиль, поруч з професійними акробатами та гімнастами, зайняла 12 місце з 30 учасників;

– Стельмах Соломія, Міni Solo Jazz and Show Dance зайняла 18 місце з 36 учасників;

Віолетта Шкарупа,Соломія Стельмах, Mini Duet/Trio Lyrical and Contemporary, увійшли у Tоп – 6 кращих танцівників у своїй категорії серед 27 номерів;

– Віолетта Шкарупа, Стельмах Соломія, Mini Duet/Trio Jazz and Show Dance, Toп-10 серед 33 номерів;

– Ісаєва Анастасія, Тиш Ольга також перший раз брали участь на чемпіонаті у дуже складному стилі Juniors 1 Duet/Trio Jazz зайняли 21 місце з 44 номерів;

– Ісаєва Анастасія, Тиш Ольга, Duet/Trio Juniors 1 Contemporary 38 місце з 53 учасників.

Підготували танцюристок тренери Яна Ткач та Марія Голод.

Вітаємо тернополянок з гідним виступом та бажаємо нових перемог та успіхів.