Шість медалей вибороли юні тернопільські легкоатлети на змаганнях Відкритої першості у Львові. Це всеукраїнський турнір, у якому взяли участь представники шести областей України.

У здобутку юних легкоатлетів з Тернопілля – чотири срібних і дві бронзових нагороди. Всеукраїнські змагання з легкої атлетики «Відкрита першість Буської ДЮСШ» відбулися у Львові.

Як повідомили у Федерації з легкої атлетики області, участь у турнірі взяли представники шести областей України.

“Вони змагалися у трьох вікових категоріях: 2005-2006, 2007-2008 та 2009-2010 роки народження. Виступали спортсмени у бігу на дистанціях 60, 600, 1000 метрів та у спортивній ходьбі на 2000 м. Представники Тернопілля здобули на турнірі у Львові шість медалей. Так, у спортивній ходьбі на 2000 м. Софія Ронталюк виборола срібну нагороду, Мар’яна Тріщук завоювала «бронзу», а Ульянка Кулеба стала срібною призеркою серед учасниць 2009-10 років народження. Ще одне «срібло» серед дівчат 2005-2006 року народження здобула в бігу на 1000 м Ольга Правецька. Ці спортсменки є вихованками Тернопільської ОДЮСШ, де тренуються під керівництвом Ольги Стефанишиної. Відзначились на змаганнях і легкоатлети Зборівської ДЮСШ. Зокрема, у бігу на дистанції 1000 метрів серед юнаків 2009-2010 років народження Артур Мельник здобув друге місце, а Аліна Посівайло серед дівчат 2008-2009 років народження була третьою. Тренер спортсменів Володимир Небельський”.

Переможців відзначили грамотами та нагородами. Вони братимуть участь у змаганнях міжнародного рівня.