Юні тернопільські легкоатлети привезли медалі із чемпіонату з Рівного. Спортсмени змагалися зі стрибків та бігу на різних дистанціях.

На відкритий чемпіонат з легкої атлетики у Рівному з’їхалися близько 230 спортсменів з різних областей. Тернопільщину представляли вихованці регіонального центру та ДЮСШІ «Інваспорт»: Єлизавета Ільєнко, Мар’ян Репета; Валентин Томащук.

Як повідомив співорганізатор Олександр Марусяк, у підсумку кандидат у майстри спорту України, учениця Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру Єлизавета Ільєнко стала бронзовою призеркою у бігу на дистанції 30 метрів і посіла четверте місце у стрибку в довжину.

«Учень Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру Валентин Томащук був п’ятим у бігу на дистанції 600 м. і дев’ятим – на дистанції 30 м. Результати Мар’яна Репети, першокурсника факультету фізвиховання ТНПУ ім. Гнатюка такі: 6 місце – біг на дистанції 30 м.; 8 місце – стрибок у довжину». Тренуються спортсмени в тренера-викладача ДЮСШІ «Інваспорт», майстра спорту України Віктора Ворка.