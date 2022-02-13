Тернопільські борці Максим і Юрій Радики привезли з Одеси «золото» і «бронзу». Там відбувся Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби. Юнаки змагалися у вагових категоріях 55 та 71 кг.

Змагання тривали протягом двох днів. В Одесі зібралися понад 280 спортсменів з усієї України. Також у поєдинках брали участь команди з Естонії, Киргизстану, Молдови. Як розповів тренер Андрій Телебан, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби і Тернопільської обласної Школи вищої спортивної майстерності відзначились вдалими виступами на турнірі.

“Серед юнаків віком до 17 років у ваговій категорії 55 кг. Юрій Радик виборов бронзову нагороду, а Максим Радик у ваговій категорії 71 кг. став переможцем, посівши перше місце. Спортсмени надзвичайно талановиті і наполегливі. Обидва юнаки навчаються у Великоберезовицькій загальноосвітній школі”.

Додамо, Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби присвячений пам’яті засновника боротьби в Одеській області Івана Толмачова. Змагання організовують десять років поспіль.