Юні тернопільські борці привезли “золото” і “срібло” з всеукраїнських змагань

Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам’яті Віталія Ставського зібрав юних борців з різних регіонів України. Тернопільські спортсмени привезли ряд золотих і срібних нагород.

Загалом у змаганнях взяло участь 150 спортсменів різних вікових категорій з Житомирської, Волинської, Івано-Франківської, Київської, Рівненської, Тернопільської областей. Також до поєдинків долучилася команда з Білорусі.

“У місті Костопіль Рівненської області завершився Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби присвячений пам’яті кавалера ордена «За мужність ІІІ ступеня», майстра спорту України Віталія Ставського. Більшість учасників приїхали добре підготовленими. Чимало з них — переможці змагань різних рівнів. Вже визначені імена призерів, серед них є і представники Тернопільської області”, – зазначив співкоординатор змагань Іван Ковальчук.

Переможцям змагань вручили грамоти і нагороди. Вони братимуть участь у турнірах міжнародного рівня.