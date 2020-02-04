Юні тернопільські борці привезли три золоті та одну бронзову нагороду з Міжнародного турніру з греко-римської боротьби, який проходив у Сумській області. Змагання були присвячені видатним борцям міста Конотопу.

На Сумщині змагалося 320 спортсменів з різних регіонів України, також у турнірі брали участь команди з Білорусі та Молдови. Як повідомили у Федерації з греко-римської боротьби, вихованці КЗ ДЮСШ м. Тернополя посіли такі місця: у віковій групі 2005 – 2006 років народження перше місце виборов Вадим Бабінський (ЗОШ №17), він переміг у ваговій категорії 44 кг.; а у ваговій категорії 48 кг. перше місце добув Анатолій Паснак (ЗОШ №12, 9-Б клас); Максим Радик (Великоберезовицька ЗОШ, 8-А клас) здобув золото у ваговій категорії 52 кг., також бронзу отримав Назар Бабінський (ЗОШ №17, 7-Б клас), він змагався у категорії 32 кг.

Отже, юні тернополяни блискуче виступили на міжнародному турнірі. Попереду у земляків – закордонні змагання.

Софія Романська