Тернопільські спортсмени повернулися із Сербії. Юнаки брали участь у міжнародному турнірі з греко-римської боротьби. Серед переможців – наші земляки.

У міжнародних змаганнях силами мірялося 250 спортсменів з Хорватії, Сербії, Молдови, Румунії, Греції, Македонії, Боснії, Чехії, Угорщини, України. Наш регіон представляла команда «Тернопіль – Мукачево». Як повідомили у Федерації з греко-римської боротьби Тернопільської області, наші земляки здобули ряд нагород.

«Серед молодших юнаків 2007 – 2008 років народження в особистих змаганнях у ваговій категорії 34 кг. першість здобув Кротюк Владислав. Серед молодших юнаків 2005 – 2007 років народження у ваговій категорії 38 кг перемога за Дмитром Міловим (ЗОШ №23, 6-Б клас). У ваговій категорії 48 кг призове місце за Максимом Радиком (Великоберезовицька ЗОШ, 7-А клас). У ваговій категорії – 62 кг. переможець Лях Іван – (Мукачево). Вагова категорія 68 кг. – Хутько Артем – (Мукачево). Серед молодших юнаків 2004 – 2006 років народження у ваговій категорій 38 кг перемога за Яшкіним Кирилом (Мукачево). Вітаємо батьків спортсменів і їхніх тренерів».

Софія Романська