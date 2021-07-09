Юні борці вільного стилю з Тернопільщини вибороли п’ять медалей на Літній Гімназіаді України. Змагання проходили у Хмельницькому. У турнірах брали участь школярі з різних регіонів.

Фінальні змагання за програмою ІІІ Літньої Гімназіади України з вільної боротьби серед учнів закладів загальної середньої освіти принесли медалі нашим землякам. На килимах спортивного комплексу Хмельницького національного університету свою майстерність продемонстрували понад чотириста учасників від 12 до 17 років. У складі збірної Тернопілля виступали юні спортсмени з Борщева, Скали-Подільської, Теребовлі, Збаража, Вишнівця і Тернополя. У результаті представники нашої команди здобули на цих змаганнях дві золоті і три бронзові медалі.

Як повідомив тренер Сергій Кондратенко, спортсменка Вероніка Кондратенко завоювала золоту нагороду серед учасниць 2004-2006 року народження у ваговій категорії до 46 кг., її сестра Катерина Кондратенко стала переможницею серед учасниць 2006-2008 року народження у ваговій категорії до 58 кг., а Надія Шимків виборола бронзову медаль у ваговій категорії 36 кг. Також «бронзу» у цій віковій групі здобув ще один представник Тернопільської обласної дитячо-юнацької школи з літніх видів спорту з Теребовлі Руслан Сірак. Бронзова нагорода на рахунку і у вихованця Збаразької спортивної школи Петра Вінтоновича.

Переможцям вручили медалі та нагороди. Попереду у них – змагання на міжнародному рівні.