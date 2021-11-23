Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби зібрав юнаків з різних областей та закордону. Наші юні земляки вибороли “бронзу”.

Змагання проходили у Вінниці. У турнірі брало участь 150 спортсменів зі всієї України, також до змагань долучилися команди з Молдови, Болгарії, Естонії. Як повідомили у Федерації греко-римської боротьби міста Тернополя, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи Тернополя вибороли дві бронзові нагороди.

“У Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби серед юнаків «ВІННИЦЯ-2021» призерами стали також вихованці «КДЮСШ з греко-римської боротьби» Тернопільської міської ради. Вони посіли такі місця: у ваговій категорій 60 кілограмів серед юнаків 2005-2006 року народження Ілля Павлович здобув третє місце. Юнак — вихованець КДЮСШ та учень ЗОШ №16. Серед юнаків 2007-2008 років народження у ваговій категорії 52 кілограми також третє місце здобув Нікіта Квасецький — вихованець КДЮСШ, учень Великоглибочецької ЗОШ. Вітаємо батьків спортсменів та тренерський склад”.

Призерам змагань вручили грамоти і нагороди. Вони братимуть участь у поєдинках міжнародного рівня.