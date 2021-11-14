Збірна дитячої ліги боротьби України відправилася на тренування до Туреччини.

Юні борці, серед яких є і наші земляки, протягом двох тижнів будуть тренуватися на Олімпійській базі в місті Трабзоні на березі Чорного моря.

Збірна дитячої ліги боротьби відправилася під керівництвом тренера СК “ОЛІМП” Юсуфзаде Тогрула. За його словами, юні спортсмени зможуть не лише ефективно потренуватися, а й відпочити і оздоровитися.

“Цей навчально-тренувальний збір триватиме два тижні. Наші борці будуть тренуватися на Олімпійській базі в місті Трабзоні, на березі Чорного моря. Сподіваємося, що діти зможуть оздоровитися, набратися сил, зміцніти, набути корисного досвіду”.

Додамо, боротьба — це вид спорту, що відбувається за певними правилами. У сучасній спортивній практиці прийняті класична боротьба: греко-римська та вільна боротьба.