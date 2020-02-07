Сотні кращих легкоатлетів України зібрав чемпіонат України на Сумщині. У змаганнях брали участь і юні тернопільські бігуни, вихованці обласної ДЮСШ.

Хлопці і дівчата показали гарні результати, – повідомляє Федерація з легкої атлетики Тернопільської області. Зокрема, наші земляки стали кращими у бігу з перешкодами, а також відзначилися у стрибках.

«На чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів в приміщенні, який відбувся в легкоатлетичному манежі Сумського Держуніверситету, знову відзначились вихованці обласної ДЮСШ. Віктор Гнатів (тренери Богдан та Оксана Дуди), в бігу на 2000 м з перешкодами з результатом 6.04,75 сек, виборов бронзову медаль; Мітюрьова Вікторія (тренери Шмуляєва Галина, Дахновський Леонід) в штовханні ядра 4 кг – четверта (10.50м); Загалюк Денис (тренер Васірук Михайло) стрибках в висоту, подолавши планку на висоті 195 см, – восьмий. Також в штовханні ядра 6кг Висоцький Ігор (ТОК ШВСМ, тренери Панасюк Іван, Головацький Микола), пославши снаряд на позначку 13.89м, зайняв шосте місце. Слід відзначити також Зелінську Марію з КУТОР (ТОДЮСШ з літніх видів спорту, тренер Ситарчук Микола), яка вперше виступаючи на змаганнях такого рангу та бігу на 2000м з перешкодами, стала десятою».

Попереду у хлопців і дівчат – змагання міжнародного рівня. Деякі з вихованців обласної ДЮСШ представлятимуть Україну за кордоном.

Софія Романська