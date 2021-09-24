Тернопільський легкоатлет Матвій Чауш став переможцем Всесвітніх учнівських спортивних Ігор зі стрибків у висоту, що відбулись в Сербії, а тернополянка Катерина Кондратенко здобула перемогу на Всесвітніх іграх школярів з вільної боротьби.

Матвій Чауш — учень Микулинецької опорної школи І-ІІІ ступенів Тернопільської області. Юнак виборов золоту нагороду WORLD SCHOOL SPORT GAMES 2021 SF U15 у стрибках у висоту на змаганнях легкоатлетів. Чемпіон отримав результат 1 м. 90 см, що дало йому можливість піднятись на найвищу сходинку п’єдесталу пошани і отримати «золото». Як зазначив тренер спортсмена Євген Кармелюк, хлопець талановитий і наполегливий. Перемога йому далася в результаті тривалої роботи.

Тернополянка Катерина Кондратенко на Всесвітніх іграх школярів здобула першість з вільної боротьби. Українська жіноча команда з вільної боротьби отримала на змаганнях у Сербії десять золотих медалей із десяти можливих. У ваговій категорії 58 кг. золоту нагороду виборола Катерина Кондратенко. Дівчина — учениця обласної дитячо-юнацької спортивної школи з літніх видів спорту. Тренує спортсменку її батько Сергій Кондратенко.