Майже 180 робіт надійшло від юних митців на обласну виставку-конкурс творчих робіт учнів мистецьких шкіл області «Творчість юних».

Щороку такий захід проводять в Тернопільському обласному методичному центрі народної творчості. Раніше роботи експонували у виставковому залі Тернопільського обласного художнього музею. Та вже другий рік поспіль виставка через пандемію проходить в онлайн-форматі. Цього року у виставці-конкурсі взяли участь учні із 22 мистецьких шкіл області.

– Дитяча творчість – це завжди несподіванка, це той дар, яким Бог обдаровує вибраних, бо саме діти бачать навколишній світ по-особливому, – розповіла Галина Романська – методистка навчально-методичного кабінету ТОМЦНТ. – Експозиція нараховує 179 робіт, виконаних у різноманітних видах і техніках образотворчого мистецтва: живопис і графіка, рисунок і скульптура, декоративно-вжиткове мистецтво. Творчі роботи дуже щирі, в них – дитяче бачення навколишнього світу, віра у перемогу Добра, очікування світлого майбутнього … А дітей ми маємо талановитих. Наші учні – неодноразові переможці різноманітних конкурсів різних рівнів – всеукраїнських, міжнародних. Своєю творчістю вони прославляють Тернопільщину не тільки в Україні, а й далеко за її межами: у Болгарії, Македонії, Японії.

За результатами конкусу журі визначить по 2 кращі роботи учнів у номінаціях «Образотворче мистецтво» та «Декоративно-прикладне мистецтво». Одночасно, в обласному художньому музеї, проводиться перегляд робіт на обласну премію імені Івана Марчука в галузі образотворчого мистецтва для обдарованих дітей Тернопільської області. Лауреатом цієї премії може стати талановита дитина, віком від 7 до15 років. Переможців визначають у номінаціях: «Малярство» та «Графіка». Документи на присудження премії подали претенденти із шести шкіл: Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука, мистецької школи Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької, Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети, Козівської та Заводської шкіл мистецтв і Залозецької музичної школи. Лауреатів обласної премії імені Івана Марчука визначатиме компетентна комісія, яка діє на громадських засадах.

Фото із сторінки Центру у фейсбуці







