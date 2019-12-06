Відкритий чемпіонат області з важкої атлетики імені Миколи Підодвірного зібрав на Тернопільщині близько ста юних спортсменів. Силами мірялися на змаганнях й представники інших регіонів України.

Юні спортсмени змагалися у трьох вікових категоріях: тринадцятирічні, п’ятнадцятирічні та дорослі. Змагання тривали упродовж двох днів. Серед учасників: хлопці і дівчата з районних центрів, Тернополя, а також спортсмени з Рівненщини, – повідомила директор Хоростківської дитячо-юнацької спортивної школи Марія Підодвірна.

«Важка атлетика потребує не лише фізичної сили спортсмена, але й відмінної техніки. Розвинути яку можливо ретельними тренуваннями та працею. Наші учасники показали досить добру підготовку».

Додамо, Микола Підодвірний працював директором Хоростківської дитячо-юнацької спортивної школи; він – заслужений тренер України з важкої атлетики, заслужений працівник фізичної культури і спорту. Підготував трьох майстрів спорту України міжнародного класу, 20 майстрів спорту. Серед його вихованок і дворазова чемпіонка континенту – Наталія Троценко.

Софія Романська