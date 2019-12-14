Шість медалей вибороли юні спортсмени з Тернопільщини на міжнародних змаганнях з легкої атлетики.

Проходили змагання в Івано-Франківську. Там силами мірялися команди з Польщі, Молдови, а також різних регіонів України.

На Міжнародних змаганнях в Івано-Франківську змагалися юнаки та дівчата 2001 року народження і молодші. Загалом участь брало 23 команди, – повідомляє Федерації легкої атлетики з Тернопільської області. Наші легкоатлети – серед найкращих.

«Вдалося залучити до змагань 23 команди з Польщі, Молдови, Чернівецької, Львівської, Дніпропетровської, Івано-Франківської областей, тому тим вагомішими є здобутки наших легкоатлетів. В бігу на 3000 метрів перемогу здобула наймолодша наша учасниця Посівайло Аліна (Зборівська ДЮСШ). У штовханні ядра серед дівчат не було рівних Павлів Валентині (Бучацька ДЮСШ), а третє місце – за вихованкою ОДЮСШ Мітюрьовою Вікторією. Серед юнаків – Висоцький Ігор (ОДЮСШ з літніх видів спорту) та Жук Андрій (ОДЮСШ), стали срібними та бронзовими призерами. І в стрибках в висоту – Загалюк Денис (ОДЮСШ) також виборов срібну медаль».

Попереду у переможців – закордонні змагання.

Софія Романська