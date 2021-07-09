Переможці Всеукраїнського конкурсу «Олімпійське лелеченя» вирушили на відпочинок до оздоровчого табору «Лісова пісня», що знаходиться у місті Борщів. Юні спортсмени перебуватимуть там три тижні поспіль.

Цьогорічними переможцями та призерами у загальнокомандному заліку обласного фіналу «Олімпійське лелеченя» стали команда Чортківської гімназії імені Маркіяна Шашкевича, команда Великогаївського НВК, Лановецької школи №2 та команда Тернопільської ЗОШ № 10. Як розповів начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів ОДА Андрій Човган, період оздоровлення дітей триватиме 21 день.

«Програма у таборі досить насичена. Це поєднання активного та пасивного відпочинку у мальовничій лісопарковій зоні «Лісова пісня» міста Борщів. Там діти зможуть не лише гарно провести час, а й оздоровитися. Адже саме на це спрямована діяльність стаціонарних таборів, які відновили діяльність цього року».

Додамо, на Тернопільщині запрацювали чотири стаціонарні табори. Вони діють з дотриманням правил карантину. Торік через складну епідемічну ситуацію компанія з оздоровлення та відпочинку дітей не реалізувалася.