Чемпіонат Україні зі спортивної ходьби зібрав легкоатлетів з усіх областей. Команда спортсменів з Тернопільщини показала добрі результати і привезла медалі.

У змаганнях брало участь 175 легкоатлетів різних вікових категорій. Нашу область представляли юні скороходи з двох обласних шкіл. Як повідомили у Федерації легкої атлетики Тернопільщини, попри складність змагань команди без медалей не залишилися.

«Не всім нашим ходакам вдалося показати добрі результати, але і без медалі ми не залишилися. Нашу область представляли юні скороходи з двох обласних шкіл Тернополя: п’ятеро вихованців тренера Віри Зозулі та троє Ольги Стефанишиної. Павло Мартинюк у змаганні серед юнаків до 12 років на дистанції 2 км. з результатом 11.07,0 секунд виборов бронзову нагороду. Слід також відмітити і Софію Ронталюк, яка зайнявши четверте місце на дистанції 3 км. серед дівчат до 14 років, встановила новий рекорд області – 16.43,0 сек».

У командному заліку з 116 очками область зайняла сьоме місце. Команди спортсменів розпочинають підготовку до вищого рівня змагань.