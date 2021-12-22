Відкритий чемпіонат з легкої атлетики під назвою «Призи від Миколая» влаштували у Тернополі. У змаганнях брало участь 170 дівчат і хлопців 2008-2010 років народження.

Чемпіонат проходив у спортивному манежі ТНПУ ім. Володимира Гнатюка. Спортсмени поділилися на 11 команд. Також долучилися до змагань легкоатлети зі Львова. Серед переможців – чимало наших земляків.

«Змагання тут проходять завжди на високому рівні. Підготовка місцевих спортсменів досить хороша. Ми були раді командою долучитися до цих змагань. Перемогли сильніші. Сподіваємося, що наші подальші виступи будуть ще кращими», – зазначив учасник змагань Ігор Буйчук.

Приурочили чемпіонат з легкої атлетики Дню святого Миколая. Переможцям вручили подарунки і медалі. Вони готуються до змагань на всеукраїнському рівні.