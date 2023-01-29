Юні митці з Тернопілля представлять свої роботи на конкурсі у столиці. ФОТО

Вихованці художніх шкіл області беруть участь у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням. Це вже 21 захід і проходить він під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої». У Тернополі визначили переможців обласного етапу.

– На перегляд творчих робіт учнів мистецьких шкіл області, який відбувся у навчально-методичному кабінеті Тернопільського обласного методичного центру народної творчості 27 січня, було представлено 105 дитячих доробків, виконаних у різних техніках і матеріалах, – розповіла Галина Романська, методистка навчально-методичного кабінету. – Журі очолював член Міжнародної асоціації мистецтвознавців, член Національної спілки художників України, Заслужений працівник культури України Ігор Дуда.

У номінації «Образотворче мистецтво» перемогли: Колосовська Анастасія, 1 клас, викладач Хемій-Сокіл Н.А. та Кравчук Христина, 1клас, викладач Гриців О.П. з Підволочиської художньої школи; Заруба Діана, 4 клас, викладач Голубець М.І. – Борщівська школа мистецтв; Гудовська Дарія, 1 клас, викладач Рибіцька Н.В. – Козівська початкова спеціалізована школа мистецтв; Ліпчук Сергій, 1 клас, викладач Веселовський Л.Г. – Бучацька художня школа ім. Омеляна Ментуса.

У номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» перші місця зайняли: Боднарчук Христина, 5 клас, викладач Рибіцька Н.В. – Козівська початкова спеціалізована школа мистецтв; Дворняк Анатолій, 5 клас, викладач Карий Б.В. – Хужожня школа народних ремесел Підгаєцької міської ради; Колісник Марія, 4 клас, викладач Бутковська С.І .- Тернопільська художня школа ім. М.Бойчука; Дум’як Артем,1 клас, викладач Витягловська Т.В., Кайдановська Ангеліна, 3 клас, викладач Корнят М Р. – Заводська мистецька школа.

Роботи переможців III туру Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості надішлють до Києва на фінальний – IV тур.

Фото зі сторінки ТОМЦНТ у фейсбуці