Товариський турнір з гандболу влаштували на Тернопільщині. Змагання зібрали дівчат від 10 до 13 років. Силами мірялися команди з Підволочиська і Лановець.

Дванадцятирічна Уляна у таких змаганнях бере участь вперше. Дівчина переконана, що товариські турніри допомагають згуртувати команду.

«Ми зосереджувалися саме на грі, а не на перемозі. Це допомогло нам отримати максимум від цієї гри. Кожен з гравців міг проявити свої сторони. Це також нас усіх об’єднало. Ми зрозуміли, що головне – це наполегливість, єдність і любов до спорту».

Змагання проходили у місті Підволочиськ. У поєдинках брали участь дівчата двох вікових категорій: 2008-2009 років народження та 2010-2011 років народження. Усі учасники змагань були нагороджені грамотами, а команди дипломами.

Додамо, гандбол — олімпійська спортивна гра, що відбувається на спеціальному майданчику між двома командами по сім спортсменів у кожній. Перемогу дає перевага у кількості забитих м’ячів.