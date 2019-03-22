Закінчилися фінальні змагання Чемпіонату України з футзалу серед юнацьких команд. У поєдинку між командами Києва і Тернополя, перемогу здобули наші земляки. Команда боролася за перемогу від понеділка.

«У драматичному і дуже напруженому поєдинку підопічним Ростислава Ціха вдалося вирвати перемогу з рахунком 4:2 і підняти заповітний кубок над головою», – повідомила директор Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення Галина Федорович.

Це перша перемога команди на змаганнях такого рівня. Привів до якої володар Кубка та срібний призер Тернопільської області з футзалу сезону 2018-2019 років, тренер команди.

«Вітаємо наших спортсменів і тренерів, співробітників і вболівальників «ДЮСШ Тернопіль» з першим Чемпіонством. Хочеться сказати слова величезної подяки всім, хто віддав свої сили, працював 24 години на добу, щоб виграти Чемпіонство. Особлива подяка головному тренеру Ростиславу Ціху та усім нашим юним футболістам за яскраву чемпіонську гру».

Софія Романська