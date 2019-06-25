Юні тернопільські футболісти перемогли у Всеукраїнському турнірі “Champion CUP”.

У змаганнях брали участь хлопці 2010 року народження. В результаті тернополяни виграли з рахунком 6:0.

Всеукраїнський дитячий турнір “Champion CUP” зібрав юних футболістів з різних міст на початку червня. Як розповіли організатори, у першому півфіналі зустрілись “ДЮСШ” Тернопіль та “Ніка-2”. Перемогу здобули тернополяни з рахунком 6:0. Другим фіналістом стала команда “Чемпіон”, яка обіграла з рахунком 2:0 чортківський “Атлетік”. У матчі за третє місце між “Нікою-2” та “Атлетіком” основний час завершився з рахунком 4:4. А у серії пенальті з рахунком 4:3 перемогли футболісти з Чорткова. Доля золотих нагород “Champion CUP” теж визначилася завдяки серії пенальті. Основний час матчу між “Чемпіоном” та “ДЮСШ” завершився бойовою нічиєю 3:3. У тривалій серії пенальті з рахунком 6:5 перемогли вихованці “ДЮСШ” Тернопіль. Кращим воротарем турніру було визнано — Шаля Андрія (“ДЮСШ” Тернопіль).

На завершенні змагань відбулися стикові матчі, у яких команди визначали переможця та призерів турніру, а також підсумкові місця.

Софія Романська