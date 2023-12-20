Юнацький корпус поліції «Збаразькі кадети» створили на базі Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою.

Про це повідомив начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко. За його словами, у взаємодії з правоохоронцями студенти займатимуться профілактичною роботою.

«Збаразькі кадети» вивчатимуть правові дисципліни, домедичну та тактичну підготовку. Надалі вони зможуть продовжувати навчання у вишах системи МВС та поповнювати лави поліцейських.

«Маємо сьогодні думати про наших дітей, про їх виховання та безпеку. Для цього впроваджуємо в області цікавий проєкт «Юнацький корпус поліції» до якого залучаємо молодь. Наше важливе завдання, – щоб діти були задіяні до конкретних справ. У взаємодії з поліцейськими учні та студенти займатимуться профілактичної роботою у своїх навчальних закладах та у місцях дозвілля. Також молодь братиме участь у різних правових, соціальних, культурних та волонтерських заходах», – розповів Сергій Зюбаненко.

Додамо, юнацькі корпуси поліції вже працюють у чотирьох населених пунктах Тернопільщини – Бережанах, Кременці, Чорткові та Збаражі. Такий корпус планують створити також і в обласному центрі.