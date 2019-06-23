Хлопця з Лановеччини знайшли повішеним у Закарпатській області у суботу, 22 червня.

Про нещастя повідомляє у спільноті “Моя Лановеччина” священник Олексій Філюк, передає Галас.

– Молодого хлопця Романа з села В.Куськівці що Лановеччини найшли сьогодні (22 червня) повішеним у Закарпатській обл., – пише отець. – Співчуваю рідним та близьким з приводу втрати дорогої людини!!! Знав Романа як спокійного та доброго юнака, що ж стало причиною трагедії не можу навіть уявити!!!

– Боже,як це страшно……який біль для батьків.Нехай земля йому буде пухом,а Господь простить його гріхи, – пише у коментарях Оля Собчук.