У селі Порохова Бучацького району вкоротив собі віку двадцятисемирічний чоловік. Юнака знайшли повішеним суботнього ранку, а з дому він пішов три дні тому.

Як повідомили в управлінні ДСНС в Тернопільській області, для пошуку юнака задіяли близько сорока осіб, серед яких – рятувальники та поліцейські.

«В 11 год. рятувальником – командиром відділення 9 ДПРЧ зниклого громадянина виявлено повішаним в лісовому масиві поблизу с. Порохова. Юнак вийшов з дому 20 листопада орієнтовно о 07:00 та не повернувся. 23 листопада 2019 року з 09 год. 30 хв. за зверненням від працівників Бучацького ВП Теребовлянського ВП ГУ НП в області для проведення пошукових робіт залучено особовий склад Бучацького районного відділу та 9 ДПРЧ Управління ДСНС у Тернопільській області у складі 15 чоловік та 1 одиниці техніки. Всього для проведення пошукових робіт було залучено 40 чоловік. Пошукові роботи відбувалися на 3-х умовних зонах».

На жаль, випадки самогубства почастішали у Західній Україні. За інформацією поліції, більшість людей, які вкорочують собі віку психічно здорові. Середній вік осіб, які вчиняють суїцид – 40 – 45 років. Втім, правоохоронці констатують: останніми роками побільшало молодих самогубців. Серед тривожних ознак – нудьга, байдужість, смуток, зневіра, похмурий настрій під час радісних подій; активні стають замкнутими, розважливі – ризикованими, спокійні – збудженими, роздратованими.

Софія Романська