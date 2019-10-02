Хлопець навчався на другому курсі факультету історії, політології та міжнародних відносин.

Як повідомляє acc.cv.ua, тіло молодого хлопця, жителя міста Заліщики Тернопільської області, виявили 29 вересня у річці Черемош на Вижниччині.

Загиблий був студентом другого курсу ЧНУ ім. Ю. Федьковича, навчався за спеціальностю “Історія та археологія”, розповів Микола Гуйтор, заступник декана з навчально-виховної роботи, факультету Історії, політології та міжнародних відносин.

“Трапилася велика трагедія для батьків і для всього факультету”, – каже Микола Гуйтор.

За попередньою інформацією, хлопець втратив свідомість і впав у річку. У цей момент поруч нікого не було. У Вижниці другокурсники святкували посвяту. За словами замдекана, виїзд на Вижниччину студенти організували самовільно.

У зв’язку з трагедією, на факультеті скасували офіційну посвяту першокурсників у студенти, яка мала відбутися на початку жовтня.