Юнак поцупив у родича 60 тисяч гривень і витратив їх на… рибальські снасті

Правоохоронці відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського РВП інкримінують таємне викрадення чужого майна, пов’язане з проникненням в приміщення 16-річному жителю району.

Чоловік повідомив працівникам поліції, що з його помешкання зникла чимала сума.

У ході розшукових заходів оперативники встановили, що до протиправного причетний родич заявника. Підозрюваний знав де пенсіонер зберігає готівку, адже неодноразово гостював у господаря. Зловмисник зізнався, що привласнювався кошти протягом тривалого часу, допоки власник будинку не виявив відсутність заощаджень. Загалом парубок вкрав майже 60 000 гривень. Кошти він встиг витратити на різне майно серед якого: рибальське приладдя та речі особистого вжитку.

Тепер йому доведеться відповісти за скоєне відповідно до частини 3 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.