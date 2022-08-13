Юна спортсменка із Хоросткова Аліна Дадерко стала чемпіонкою Європи серед дівчат до 15 років у ваговій категорії до 55 кілограмів.

У складі збірної команди України вона бере участь в Чемпіонаті Європи серед юнаків та дівчат до 15 та до 17 років, який триватиме в польському місті Рашин до 17 серпня 2022 року. На змаганнях Аліна виграла дві золоті та срібну медалі.

– Неймовірний виступ нашої чарівної важкоатлетки подарував глядачам задоволення від спортивної боротьби та три медалі континентальної першості: золото в ривку, срібло в поштовху та золото в сумі двоборства! – написали на сторінці Федерації важкої атлетики України у фесбуці. – Вітаємо Аліну та її тренерів з відмінним виступом та бажаємо подальших перемог!

Усього на цих змаганнях Україну представляє 31 спортсмен: 7 дівчат у віковій групі до 15 років, 4 дівчат до 17 років, 10 юнаків до 15 років і 10 юнаків до 17 років.

Сама дівчина про цю перемогу написала коротко: «Дякую всім за вітання, мені дуже приємно. Дякую всім тренерам, всім людям які докладали зусиля і підтримували. Дякую Богу за цей виступ.».

Аліна Дадерко є вихованкою Хоростківської дитячо-юнацької спортивної школи. Тренує її Ярослав Ваверчак. Вона також представляє обласну школу вищої спортивної майстерності, де тренується під керівництвом Вікторії Шаймарданової.

Фото зі сторінки ФВАУ у фейсбуці