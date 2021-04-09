Дві золоті медалі виборола тернопільська гімнастка Анастасія Бачинська на чемпіонаті України зі спортивної гімнастики.

Спортивні змагання проходили 2-7 квітня у Кропивницькому. У них брали участь найсильніші гімнастки та гімнасти України. Це був один із етапів підготовки до чемпіонату Європи та Олімпійських ігор-2021 в Токіо. Анастасія Бачинська перемогла у вправах на колоді та у гімнастичному багатоборстві. Попереду у спортсменки змагання на чемпіонаті Європи, який відбудеться наприкінці квітня у Швейцарії.

«Я вдячна усім, хто підтримував, хто був разом зі мною підчас змагань! – написала на своїй сторінці у фейсбуці Анастасія Бачинська після завершення змагань. – Вдячна за підготовку тренерам, усім, хто помагав! Дякую @irinandk (тренер Ірина Надюк, – прим. авт.) за цікаві контрольні і за різноманіття в гімнастиці! Було цікаво і весело!».

За даними управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Анастасія Бачинська є вихованкою Тернопільської КДЮСШ №2 імені Юрія Горайського (тренери Ганна Лев, Оксана Першина та заслужений тренер України Тетяна Геращенко). Спортсменка – кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ступеня, нагороджена нагрудним знаком «Гордість Тернопіля», майстер спорту України міжнародного класу зі спортивної гімнастики, багаторазова чемпіонка України, чемпіонка Всесвітньої гімназіади 2018 року, дворазова бронзова призерка ІІІ літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року, чемпіонка ІІ Європейських ігор 2019 року, чемпіонка Європи зі спортивної гімнастики у командному багатоборстві (2020).

Фото зі сторінки гімнастки у «Фейсбук»