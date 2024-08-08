Учениця Тернопільського ліцею “Українська гімназія” імені Івана Франка Уляна Гербут посіла перше місце у всеукраїнському відборі на міжнародну молодіжну олімпіаду з астрономії та астрофізики. Вона поїде на цю олімпіаду у Непал.

Про це дівчина розповіла Суспільному.

“Це олімпіада для юніорів, тобто для тих, кому цього року буде не більше 15-років. Спочатку я брала участі в учнівській олімпіаді для старших дітей — представляла свій навчальний заклад. Там я, на жаль, не пройшла на міжнародний етап. Але саме там я дізналася про цю юніорську олімпіаду й захотіла спробувати себе ще й тут. Одразу вирішила для себе, що обов’язково візьму участь. Це було моє бажання”.

Уляна каже, відбір на міжнародну олімпіаду складався з трьох етапів. Третій етап, проводили в Києві з 29 липня до 4 серпня.

“Для мене це був не стільки конкурс знань з астрономії, скільки випробування на витривалість. Тому що кожного дня по 8 годин ми працюємо. В нас або лекція, або контрольна. І це було трохи складно. Але я дуже не хвилювалась. Просто хотілось лягти і відпочити”.

Результати, каже дівчина, учасникам повідомили в останній день відбору.

“Всіх учасників зібрали в аудиторії. І тоді зачитали бали кожного і місця в рейтингу. Звісно, я дуже зраділа. Я відчула сильне полегшення. Вже остаточно це все закінчилося і я могла зі спокійною душею порадіти за себе. Якось морально відпочити”.

Міжнародна молодіжна олімпіада з астрономії та астрофізики, на якій Уляна Гербут представлятиме Україну триватиме з 3 по 10 жовтня у столиці Непалу — місті Катманду, розповідає школярка.

“Мені якось в голові ще трохи не вкладається те, що я їду на міжнародну олімпіаду, шо я їду в якусь зовсім іншу країну. Я за межами Європи ще не бувала. Проте, для мене головне не Непал, не якісь там краєвиди. Мені головне — олімпіада”.