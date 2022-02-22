Чемпіонат України з біатлону серед юнаків та дівчат-2022 завершився нещодавно на на спортивній базі «Тисовець», що у місті Сколе на Львівщині.

До команди Тернопільської обалсті увійшло 12 спортсменів: десять з обласної дитячо-юнацької школи з біатлону та двоє з обласної школи вищої спортивної майстерності. За результатами змагань наші спортсмени виграли медалі різного гатунку, а у командному заліку стали четвертими.

Три нагороди – золото, срібло та бронзу Тернопільській команді принесла Тетяна Тарасюк. Перше та друге місце вона зайняла в індивідуальних видах програми. Золоту медаль спортсменка виграла в індивідуальній гонці на 10 кілометрів з чотирма вогневими рубежами, а срібну – у спринтерській гонці на 6 кілометрів з двома вогневими рубежами. Бронзову нагороду вона отримала разом з колегами по команді Катериною Ільницькою, Назарієм Парадовським та Михайлом Павлюком у комбінованій естафеті 4х6 кілометри.

– У складі команди були представники двох комунальних установ, – повідомляють у «Біатлон Тернопільського краю». – Дівчата представляли – ШВСМ, а юнаки ДЮСШ з біатлону. Стартовий доробок у Тетяни Тарасюк вийшов цілком упевненим. Два ідеальних вогневих рубежі і естафету передала першою. На другомі етапі Катерина Ільницька на вогневих рубежах проявила себе бездоганно, правда із швидкістю не склалось і передала естафету третьою. Випередили її представники Сумської та Чернігівської області. Назарій Парадовський та Михайло Павлюк на вогневих рубежах вели себе досить впевнено, використавши лише по одному додатковому патрону на стрільбі лежачи та стоячи. Команда зберегла третю позицію, випередивши четверту команду майже на 2 хвилини.

За результатами цього чемпіонату у загальному заліку команда Тернопільської області стала четвертою.

Фото зі сторінки «Біатлон Тернопільського краю»