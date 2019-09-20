Екс-очільник Служби автодоріг у Тернопільській області, який напередодні зміни влади в Україні завбачливо перебрався в апарат Державного агенства автодоріг, найближчим часом залишиться без керівника.

Новий міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що поляк Славомір Новак незабаром залишить посаду глави Держагенства.

Відтак, Богдана Юлика, якого Новак зробив своєю “правою рукою” у відомстві , можуть очікувати пертурбації. Цілком можливо, що йому доведеться повернутися на роботу в Тернопіль. Тим більше, що посада начальника Служби автодоріг досі вакантна. Обов’язки керівника виконує Володимир Хемій.