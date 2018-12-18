Юлія Тимошенко залишається лідером президентського рейтингу на Тернопільщині

18/12/2018 Розмір тексту:

За даними опитування, проведеного групою “Рейтинг”, 16,1% виборців Тернопільської області у випадку виборів проголосують за лідерку “Батьківщини”, а серед тих, хто визначився і має твердий намір проголосувати, частка прихильників Тимошенко складає 21,8%.

На другому місці у симпатіях тернополян Анатолій Гриценко. У нього відповідно – 10,8% та 15,7%.

У Петра Порошенка – 9,3% і 12,6%.

Далі у рейтингу кандидатів розташувалися – Святослав Вакарчук (8,3% і 19,8%), Володимир Зеленський (6% і 7,7%), Олег Ляшко (5,2% і 6,8%) і Олександр Шевченко (4,4% і 5,5%).

Опитування було проведено в рамках проекту “Портрети регіонів” з 16 листопада по 2 грудня. У дослідженні взяли участь 1600 респондентів.