Юлія Тимошенко залишається лідером президентського рейтингу на Тернопільщині
18/12/2018 1
Розмір тексту:
За даними опитування, проведеного групою “Рейтинг”, 16,1% виборців Тернопільської області у випадку виборів проголосують за лідерку “Батьківщини”, а серед тих, хто визначився і має твердий намір проголосувати, частка прихильників Тимошенко складає 21,8%.
На другому місці у симпатіях тернополян Анатолій Гриценко. У нього відповідно – 10,8% та 15,7%.
У Петра Порошенка – 9,3% і 12,6%.
Далі у рейтингу кандидатів розташувалися – Святослав Вакарчук (8,3% і 19,8%), Володимир Зеленський (6% і 7,7%), Олег Ляшко (5,2% і 6,8%) і Олександр Шевченко (4,4% і 5,5%).
Опитування було проведено в рамках проекту “Портрети регіонів” з 16 листопада по 2 грудня. У дослідженні взяли участь 1600 респондентів.
Коментарі (1)
влотко18/12/2018
Вже таке було ,якщо виберем на Ю будем жити як в раю.О.Мороз екс голова ВР говорив що виборці України це стадо баранів і він мав рацію.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...