Йшов вулицею і помер: трагедія у Тернополі. ВІДЕО

09/03/2019 0
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Чоловік помер посеред Тернополя.

Як повідомляє TV-4, 60-річний мешканець Підгаєцького району йшов вулицею Живова, аж раптом чоловік впав і втратив свідомість.

Неподалік патрульні якраз зупинили авто за порушення правил дорожнього руху. Тому одразу кинулися до перехожого і почали надавати домедичну допомогу і паралельно викликали медиків.

Лікарі протягом тридцяти хвилин намагалися реанімувати чоловіка, але марно. Вони констатували смерть.

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