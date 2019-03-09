Йшов вулицею і помер: трагедія у Тернополі. ВІДЕО

09/03/2019 Розмір тексту:

Чоловік помер посеред Тернополя.

Як повідомляє TV-4, 60-річний мешканець Підгаєцького району йшов вулицею Живова, аж раптом чоловік впав і втратив свідомість.

Неподалік патрульні якраз зупинили авто за порушення правил дорожнього руху. Тому одразу кинулися до перехожого і почали надавати домедичну допомогу і паралельно викликали медиків.

Лікарі протягом тридцяти хвилин намагалися реанімувати чоловіка, але марно. Вони констатували смерть.