27-річний житель одного з сіл Тернопільського району, знайшовши на вулиці банківську картку, вирішив скористатися нею. Впродовж декількох годин зловмисник тричі розрахувався чужим електронним гаманцем.

До поліцейських із заявою про викрадення коштів з банківської картки звернувся житель обласного центру. Чоловік пояснив: загубив пластиковий гаманець дорогою додому, проте цього не помітив і не встиг заблокувати. Дізнався, коли почали надходити смс-повідомлення про обіг коштів, повідомляють у поліції.

Оперативники встановили, загубленою карткою тернополянина невідомий зловмисник розрахувався тричі: на двох автозаправках та в міні-маркеті. Загалом витратив майже дві тисячі гривень.

У ході оперативних заходів поліцейські вилучили відео з камер спостереження на одній із заправних станцій, де чужими коштами розпоряджався зловмисник. Згодом було встановлено, що це 27-річний житель Тернопільського району.

У скоєному лиходій зізнався. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 185 ККУ.